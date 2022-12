Immer wieder kommt es an der EU-Außengrenze zu illegalen Pushbacks, Grenzschützer hindern Schutzsuchende an der Einreise in die EU. Eigentlich gewährt die EU das Recht auf Asyl: Fliehende müssen das Recht haben, im Land Schutz zu suchen. Nun soll an der EU-Außengrenze in Bulgarien ein Schuss auf einen Asylsuchenden abgefeuert worden sein.