Gipfel ohne Russland Europa setzt Zeichen gegen Putin

Truss: Bitte keine »Laberrunde«

Noch offen war zunächst, wie die Zusammenarbeit der mehr als 40 Länder genau organisiert werden soll – so zum Beispiel, ob sie künftig auch konkrete Entscheidungen treffen können soll und falls ja, in welcher Weise. Die britische Premierministerin Liz Truss machte deutlich, dass sie konkrete Ergebnisse erwartet. »Es darf keine Laberrunde sein«, schrieb sie zum ersten Gipfel in einem Gastbeitrag in der »Times«. Sowohl in der Sicherheits- als auch in der Energie- und Migrationspolitik wolle sie konkrete Handlungen sehen. Sie werde sich in der neuen Runde dafür einsetzen, dass die Nicht-EU-Länder – darunter neben Großbritannien etwa auch Norwegen, die Schweiz und die Ukraine – eine starke Stimme erhielten.