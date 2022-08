Für eine Kontrolle müssten die Behörden detailliert nachweisen, »dass belastbare Anhaltspunkte für eine Gefahr für die Gesundheit, die Sicherheit, die Arbeitsbedingungen an Bord oder die Umwelt vorliegen«. Allein die Anzahl der Personen an Bord – Rettungsschiffe steuern oft mit Hunderten Geflüchteten und Migranten die Häfen an – sei für sich genommen kein Grund für eine Überprüfung.