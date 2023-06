Das Europäische Parlament meldet Bedenken an, ob Ungarn im Sommer 2024 die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen sollte. Es sei zweifelhaft, ob das Land in der Lage sei, »diese Aufgabe angesichts der Nicht-Achtung von Recht und Werten« der EU »in glaubwürdiger Weise« zu erfüllen, heißt es in einer Resolution des Parlaments.