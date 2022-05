Europol-Drogenreport 3,5 Millionen Europäer haben 2021 gekokst

Europa entwickelt sich immer stärker zu einem Umschlagplatz für Drogen. Im vergangenen Jahr wurde mehr Kokain angeboten als jemals zuvor. Eine starke Zunahme des Drogenschmuggels aus Südamerika habe zu einer »historisch hohen Verfügbarkeit« geführt, warnte die europäische Polizeibehörde Europol . Anlass war die Vorstellung des neuen EU-Drogenreports. Er wurde am Freitag in Den Haag gemeinsam mit der Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) vorgestellt.

Dass in der Pandemie der Kokainkonsum weiter zunahm, konnte die europäische Beobachtungsstelle EBDD bereits vor einigen Monaten erkennen – unter anderem durch Abwasserproben in 75 verschiedenen Städten.

Während Drogenkartelle versuchen, immer mehr davon nach Europa zu schaffen, konnten Fahnder Rekordmengen beschlagnahmen: 2020 waren es 214,6 Tonnen, sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mit 70 Tonnen stand Belgien dabei an der Spitze. Dahinter folgten die Niederlande mit 49 Tonnen und Spanien mit 37 Tonnen beschlagnahmtem Kokain. In Deutschland waren es elf Tonnen. Die Dunkelziffern dürften deutlich höher sein.

2021 gelang es Europol, das bislang größte Netzwerk von Kokainschmugglern in Europa hochzunehmen. Ein Teil der beschlagnahmten Drogen wurde in Madrid ausgestellt

Erst am Montag wurde in der Schweiz ein neuer spektakulärer Fund gemeldet. Zwischen Kaffeesäcken entdeckten Nespresso-Arbeiter dort Kokain im Wert von fast 50 Millionen Euro. Die Lieferung dürfte mustergültig für den illegalen Handel sein. Nach Angaben der Ermittler kam die Droge per Schiffslieferung nach Europa.

Auch bei synthetisch erzeugten Drogen, darunter Methamphetamine, gibt es den Angaben zufolge eine besorgniserregende Zunahme. Europa sei inzwischen zu einer Hauptproduktionsregion für solche Substanzen geworden.

215 Meth-Labore in einem Jahr ausgehoben

2020 seien in neun EU-Staaten 215 Methamphetamin-Labore ausgehoben worden. Früher habe es sich dabei »meist um kleine, aber weitverbreitete ›Küchen‹-Labore in Tschechien und benachbarten Ländern« gehandelt, so Europol. Inzwischen bekomme dieses Modell jedoch besorgniserregende Konkurrenz aus Westeuropa, warnt die Polizeibehörde: »Es wächst die Sorge über Anlagen in Belgien und den Niederlanden, wo Methamphetamin in wesentlich größerem Umfang hergestellt werden kann.«