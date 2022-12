Eva Kaili, ehemalige Vizepräsidenten des EU-Parlaments:

»Ich allein habe gesagt, dass Katar ein Vorreiter in Sachen Arbeitsrecht ist, weil sie das Kafala-System abgeschafft und einen Mindestlohn eingeführt haben, trotz der Herausforderungen, dass selbst europäische Unternehmen diese Gesetze nicht durchsetzen.«

Es war eine bemerkenswerte Aussage, mitten im Europaparlament. Katar ein Vorreiter in Sachen Arbeitsrecht? Wo das Land doch vor allem für den Umgang mit Gastarbeitern immer wieder scharf kritisiert wird?

Die Aussage stammt von Eva Kaili, vom 21. November, damals war die Griechin noch Vizepräsidentin des Europaparlaments. Und jetzt, nach den jüngsten Entwicklungen in Brüssel, ist Kailis Rede nicht nur bemerkenswert, sie könnte auch in einer strafrechtliche Untersuchung zumindest interessant werden.

Denn Kaili zählt zu den Verdächtigen in einem Korruptionsskandal. Dabei geht es um Bestechung von Europa-Politikern, mutmaßlich aus: Katar.

Die Ermittler vermuten, dass Katar mit beträchtlichen Geldsummen und Geschenken versuchte, Entscheidungen des Europaparlaments zu beeinflussen. Diese seien vermutlich an Personen im Parlament verteilt worden, die eine politische oder strategische Position innehätten.

Deshalb rücken nun die Aussagen Kailis von vor drei Wochen in den Fokus. Auch in weiteren Passagen ihres Statements warb sie nachdrücklich für das Emirat.

»Sie haben sich nach eigen Wunsch zu der Vision verpflichtet, sich der Welt zu öffnen. Einige hier wollen sie trotzdem noch diskriminieren, schikanieren. Und allen, die mit Katar sprechen, werfen sie Korruption vor. Aber sie nehmen trotzdem ihr Gas. Sie haben immer noch ihre Unternehmen, die dort Milliarden einnehmen. Ich bin als Griechin belehrt worden und erinner uns alle daran, dass Millionen -, Tausende Menschen während unseres Versagens, einen legalen Weg der Einwanderung nach Europa zu finden, gestorben sind. Wir können unsere Werte bewerben, aber wir haben nicht das moralische Recht für Belehrungen, um billig die Aufmerksamkeit der Medien zu bekommen. Und wir zwingen unsere Lebensweise nicht auf. Wir respektieren sie auch ohne LNG. Sie sind eine neue Generation, intelligenter gut ausgebildeter Menschen. Sie haben uns geholfen, die Spannungen mit der Türkei zu reduzieren. Sie haben uns in Afghanistan geholfen, Aktivisten, Kinder und Frauen zu retten. Sie haben uns geholfen und verhandeln den Frieden. Sie sind gute Nachbarn und gute Partner. Wir können uns gegenseitig helfen, die Verfehlungen zu überwinden. Sie haben das Unmögliche schon erreicht. Danke.«

Kaili sowie drei weitere Verdächtige wurden am Sonntag in Untersuchungshaft genommen. Die Vorwürfe: Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption. Kaili wurde in ihrer Heimat Griechenland aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen, die sozialdemokratische Fraktion im EU-Parlament setzte ihre Mitgliedschaft aus, als Vizepräsidentin wurde sie suspendiert.

Die Aufklärung steht noch ganz am Anfang, aber Aufregung und Entrüstung sind schon jetzt groß, auch bei Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock.

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin:

»Das ist wirklich ein unglaublicher Vorfall, der muss jetzt ohne Wenn und Aber aufgeklärt werden, mit der vollen Härte des Gesetzes, denn es geht hier auch und gerade um die Glaubwürdigkeit Europas und entsprechend müssen dann eben in unterschiedlichen Bereichen Konsequenzen folgen.«

Schon seit Wochen blickt die Welt verstärkt nach Katar: Dort geht die Fußball-WM aktuell in die Schlussphase. Der Fußball-Weltverband Fifa wird für die Vergabe scharf kritisiert – und Katar für den Umgang mit Gastarbeitern. Tausende von ihnen sollen nach Medienberichten beim Bau der Stadien für die WM ums Leben gekommen sein.