Im EU-Korruptionsskandal war sie die letzte Verdächtige, die ihre Untersuchungshaft im Gefängnis verbrachte. In der Affäre geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf Entscheidungen des EU-Parlaments durch die Regierungen von Katar und Marokko. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor. Es ist der größte Korruptionsskandal in der Geschichte des EU-Parlaments.