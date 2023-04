Die Spitzenvertreter der Demokraten und Republikaner im US-Senat haben in einer gemeinsamen Erklärung die Festnahme des US-Journalisten Evan Gershkovich in Russland wegen Spionageverdachts verurteilt. Sie fordern seine sofortige Freilassung. »Wir verurteilen entschieden die gezielte Festnahme dieses US-Bürgers und Reporters des ›Wall Street Journal'«, erklärten der Demokrat Chuck Schumer und der Republikaner Mitch McConnell am Freitag in seltener Einmütigkeit.