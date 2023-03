»Putin ist bereit, jede Methode anzuwenden, um Druck auf den Westen auszuüben«, teilte das Team des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny mit. Kremlchef Wladimir Putin hatte in der Vergangenheit immer wieder inhaftierte russische Kriminelle in den USA durch einen Austausch mit in Moskau verurteilten Amerikanern freibekommen.

Das »Wall Street Journal« teilte mit, man sei »zutiefst besorgt um die Sicherheit von Herrn Gershkovich.« Die Anschuldigungen weise man »vehement« zurück und fordere die »sofortige Freilassung unseres zuverlässigen und engagierten Reporters«.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Fassung hieß es im Vorspann: »Es ist das erste Mal, dass ein westlicher Journalist in Russland der Spionage beschuldigt wird.« Korrekt muss es heißen: »Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein US-Journalist in Russland wegen Spionage festgenommen wird.« Wir haben die Stelle korrigiert.