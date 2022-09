Evgeniy Maloletka gewinnt Visa d'Or Er fotografierte die Hölle von Mariupol

2 / 5

Dieses Bild nahm Maloletka am 11. März 2022 auf. Es zeigt einen 41-jährigen Mann in Mariupol, der gerade im Krankenhaus behandelt worden ist. Der Mann war beim Beschuss durch russisches Militär schwer verletzt worden. Maloletka war bis Mitte März in Mariupol. Für seine Bilder wurde er jetzt ausgezeichnet.