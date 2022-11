Trumps früherer Anwalt US-Justiz stellt Ermittlungen zu Ukraine-Aktivitäten von Rudy Giuliani ein

Giuliani war in seiner Zeit als New Yorker Bürgermeister während der Terroranschläge vom 11. September 2001 zu hohem Ansehen gelangt. Er wurde nach den Terroranschlägen als »Amerikas Bürgermeister« bezeichnet. In den vergangenen Jahren sorgte er allerdings eher mit seinem Einsatz für Trump und teils skurrilen Auftritten für Schlagzeilen. Im Zuge der Ukraine-Ermittlungen durchsuchten Agenten der Bundespolizei FBI im April 2021 Giulianis Wohnung in New York und beschlagnahmten Handys und Computer.