Es ist in den USA üblich, dass Stabschefs nicht über die gesamte Amtszeit eines Präsidenten im Amt bleiben. Bidens Vorgänger Donald Trump etwa hatte in vier Amtsjahren gleich vier Stabschefs.

Kontinuität in Bidens Regierungsmannschaft

Mit Klain verliert Biden aber einen wichtigen Mitarbeiter und engen Vertrauten dazu. Biden arbeitet seit Jahrzehnten mit Klain zusammen – er hatte ihn als Senator, Vizepräsident und Präsident an seiner Seite. »In den letzten 36 Jahren haben Ron und ich einige echte Schlachten zusammen durchgemacht«, erklärte Biden. »Wenn du mit jemandem so lange in den Schützengräben bist, wie ich mit Ron zusammen bin, lernst du die Person wirklich kennen.«