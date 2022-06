Vor mehr als zehn Jahren starb der russische Ex-Agent Alexander Litwinenko qualvoll, nach dem er in London radioaktiv vergiftet worden war. Britische Ermittler machten die russischen Geheimdienstmitarbeiter Andrej Lugowoi und Dimitrj Kowtun dafür verantwortlich. Sie sollen Litwinenko in einem Londoner Hotel das radioaktive Gift in den Tee getan haben. Russland weigerte sich, die beiden auszuliefern.