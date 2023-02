Die frühere US-amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley will übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 bekannt geben. Bei einer Veranstaltung in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina am 15. Februar werde die Republikanerin ihre Kandidatur offiziell ankündigen, berichteten etwa »The Post and Courier« aus Charleston sowie mehrere überregionale Medien wie etwa CNN am Dienstag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.