William Barr hat wenig Zweifel daran, dass die beschlagnahmten Regierungsunterlagen in Donald Trumps Anwesen in Mar-a-Lago ein großes Problem für den Ex-Präsidenten darstellen: Der frühere US-Justizminister sieht eine reale Gefahr, dass Trump wegen des falschen Umgangs mit den geheimen Dokumenten angeklagt wird. Am Mittwoch sagte er dem Fernsehsender Fox News, dass die US-Regierung wohl technisch genügend Beweise für eine mögliche Anklage gegen Trump zusammengetragen habe. »Ich denke, sie kommt diesem Punkt, offen gestanden, sehr nahe«, sagte er. Gleichzeitig riet Barr von einer Anklage gegen den Ex-Präsidenten ab.