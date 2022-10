In der Provinz Marib kam es zu neuen Gefechten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Militärkreisen. In Dali hätten die Huthis Stellungen der Regierung mit Artillerie angegriffen. Die Rebellen hatten Vorschläge über eine Verlängerung der Waffenruhe am Sonntag abgelehnt, weil diese »keinen Friedensprozess« einleiteten. Die Regierung hatte am Samstag erklärt, den Vorschlag erhalten zu haben und diesen »positiv behandeln« zu wollen.

Schon vor Wochen hatte die Gewalt im Land teils zugenommen. Die gescheiterten Versuche, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen, seien möglicherweise »nur ein Vorspiel zu einer brutalen neuen Runde militärischer Konfrontation«, schrieb Experte Ahmed Nagi vom Thinktank Carnegie schon im August.