Explosion auf Jersey Mindestens ein Toter und mehrere Vermisste nach Wohnblockeinsturz

Die Explosion hatte sich in der Nacht zu Samstag kurz vor 4 Uhr auf der Pier Road in der Hauptstadt Saint Helier ereignet. Anschließend brach ein Feuer aus. Die genaue Vermisstenzahl lasse sich wegen der massiven Zerstörung des Gebäudes schwer beziffern, sagte Polizeichef Robin Smith auf einer Pressekonferenz am Samstag. Laut BBC sprach er von einer »ziemlich verheerenden Szene«, die »sehr gefährlich für alle unsere Mitarbeiter« sei.