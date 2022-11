Der seit 1984 andauernde Konflikt kostete bislang Zehntausenden Menschen das Leben. Ein Waffenstillstand war im Sommer 2015 gescheitert.

Die Türkei wertet nicht nur die PKK, sondern auch die YPG als Terrororganisation. Die USA hingegen arbeiten in Syrien mit der YPG zusammen. Soylu wies deshalb am Montag die Kondolenzwünsche der amerikanischen Regierung zurück. Washington unterstütze »Terrororganisationen« in Nordsyrien, sagte er.

In der Türkei stehen im kommenden Jahr Wahlen an. Wegen seiner erratischen Wirtschaftspolitik hat Erdoğan an Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Umfragen sagen ein enges Rennen voraus.