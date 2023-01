Gegen 17 Uhr Ortszeit ereignete sich am Freitag im Norden Litauens eine Explosion an einer Gaspipeline. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigten eine 50 Meter hohe Flamme, die aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen war. Den Brand konnte die Feuerwehr noch am Abend löschen.