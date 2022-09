Die Ukrainer haben am Samstag die strategisch wichtige Stadt Isjum in der Oblast Charkiw im Nordosten der Ukraine zurückgewonnen. Auch in der bislang besetzten Stadt Balaklija haben ukrainische Soldaten die Landesfahne gehisst. Die Truppen sollen den internationalen Flughafen in Donezk unter ihre Kontrolle gebracht haben und sich im Zentrum von Lyssytschansk in der Oblast Luhansk befinden.