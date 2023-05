Laut US-Regierungskreisen hatte US-Präsident Joe Biden am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima bekannt gegeben, gemeinsame Ausbildungsprogramme der Alliierten für ukrainische Piloten auf F-16-Kampfflugzeugen zu unterstützen. Experten werten das als ersten Schritt für eine Lieferung der Jets an die ukrainischen Streitkräfte.