Leggeris Kampagne ist auch deshalb von Bedeutung, weil er noch immer einflussreiche Gefolgsleute bei Frontex hat. Hinter den Kulissen tobt derzeit ein Machtkampf. Gerungen wird nicht nur um die Ausrichtung der Agentur, sondern auch um Posten. Bald soll ein neuer Direktor oder eine neue Direktorin gewählt werden. Interimschefin Aija Kalnaja, bisher eine der Stellvertreterinnen Leggeris, gilt als Favoritin.

Frankreich beklagt »Franzosen-Bashing«

Leggeri hatte in seiner Amtszeit auffallend viele Franzosen um sich geschart. Mit ihm musste auch sein Vertrauter Thibauld de la Haye Jousselin gehen, der einst als Kabinettschef Leggeris Wünsche durchsetzte. Doch mit der französischen Dominanz könnte es nun vorbei sein.

Interimschefin Kalnaja habe einige Franzosen in Führungspositionen von Diskussionen ausgeschlossen und sie ihrer Aufgaben entbunden, heißt es in einem vertraulichen Dokument der französischen Behörden, das dem SPIEGEL vorliegt. Sie wolle offenbar den Einfluss von Leggeris Gefolgsleuten schwächen und betreibe »Franzosen-Bashing«. Kalnaja bringe ihnen »Verachtung« oder gar »Hass« entgegen, so die französische Interpretation.

Kalnaja hatte sich bei einem Auftritt im Europaparlament indirekt von Leggeri distanziert. Dort berichtete sie unter anderem über den schlechten Zustand der Agentur. »Viele wollen in der Agentur, so wie sie war, nicht mehr arbeiten«, sagte sie.

Doch trotz Leggeris Rücktritt ist es keineswegs ausgemacht, dass die Agentur nun Konsequenzen aus den illegalen Pushbacks der griechischen Küstenwache zieht. Bis heute werden unter anderem deutsche Bundespolizisten in gemeinsame Operationen mit der griechischen Küstenwache geschickt. In der Vergangenheit fingen die Beamten Flüchtlingsboote ab und übergaben sie an die griechische Küstenwache – die setzte die Menschen dann in aufblasbaren Rettungsinseln auf dem Meer aus. Nur ein Rückzug aus der Ägäis würde das ändern. Davor schreckt Frontex aber zurück.

»Grenzschutz ist kein Ponyhof«

Über den Kurs der EU-Grenzschutzagentur entscheidet die Frontex-Chefin nicht allein. Die wirklich wichtigen Entscheidungen werden im Frontex-Verwaltungsrat getroffen, in dem die Regierungen der Schengen-Staaten und die EU-Kommission mit Delegationen vertreten sind.

Jüngst trafen sich die Delegationen zu einem informellen Mittagessen, um über die Zukunft der Agentur zu diskutieren. Dabei setzte sich vor allem die griechische Regierung weiter für eine harte Linie an der Grenze ein. Das geht aus einer Zusammenfassung deutscher Diplomaten hervor, die dem SPIEGEL vorliegt. Frontex sei eine Grenzschutzagentur, sagte der griechische Vertreter demnach, die Agentur müsse die EU-Mitgliedstaaten bei dem Verhindern von illegalen Grenzübertritten unterstützen. Es brauche keine Belehrungen, insbesondere nicht vom Grundrechtsbeauftragten von Frontex.