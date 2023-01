Facebook, Twitter und Co. in Afrika Reibach im »Rest der Welt«

Es ist nicht das erste Mal, dass Facebook im Globalen Süden massiv in die Kritik gerät. Bereits 2021 warf die ehemalige Facebook-Angestellte Frances Haugen während einer Anhörung im US-Senat ihrem ehemaligen Arbeitgeber vor, Gewalt in Äthiopien anzustacheln. Der Konzern kontrolliere seine Inhalte in Afrika weit weniger als im Globalen Norden. Öffentlich zugängliche Dokumente zeigen, dass Facebook den Kontinent unter »Rest of the world«, also »Rest der Welt« subsumiert. 87 Prozent der Arbeitszeit für den Kampf gegen Onlinehass auf Facebook wurden 2020 laut Medienberichten für die USA aufgewandt. In Ostafrika hat Meta sein »content moderation«, also die Kontrolle von Inhalten, outgesourct. Die Firma Sama mit Sitz in Nairobi hat diese Aufgabe übernommen, das magere Budget für 2022 laut Medienberichten : 3,9 Millionen US-Dollar.