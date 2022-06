In einer außergerichtlichen Einigung hat ein Bezirk in North Carolina sich bereit erklärt, den Hinterbliebenen von Andrew Brown Jr. drei Millionen US-Dollar zu zahlen. Das erklärte der örtliche Sheriff in einer Stellungnahme. Der 40-jährige Afroamerikaner Brown wurde 2021 in der Kleinstadt Elizabeth City in North Carolina erschossen.