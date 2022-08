Fall Gretchen Whitmer Zwei Männer wegen geplanter Entführung von US-Gouverneurin schuldig gesprochen

Der Fall hatte für erhebliche Schlagzeilen gesorgt – und war auch als Beispiel für die Eskalation der politischen Rhetorik in offene Gewalt gewertet worden. Wegen einer geplanten Entführung der US-Gouverneurin Gretchen Whitmer sind zwei Angeklagte schuldig gesprochen worden. Ein Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer im Jahr 2020 eine Entführung der Gouverneurin des Bundesstaats Michigan in ihrem Ferienhaus geplant hatten, wie das US-Justizministerium mitteilte.