Was ist über die Todesursache bekannt?

Ein im staatlichen Fernsehen ausgestrahltes Überwachungsvideo des Polizeireviers zeigt, wie eine Frau nach einem Gespräch mit einer Polizistin zusammenbricht. Die genauen Umstände von Aminis Tod sind aber unklar. Die iranische Polizei erklärte, es habe keinerlei »körperlichen Kontakt« zwischen ihr und den Polizeibeamten gegeben. Laut dem Sender 1500tavsir, der über Menschenrechtsverstöße in Iran berichtet, soll Amini einen Schlag auf den Kopf erlitten haben. Aminis Leiche wurde laut dem Staatsfernsehen in die Gerichtsmedizin gebracht.

In den Sozialen Medien wird berichtet, dass Aminis Kopf nach der Festnahme im Polizeiauto gegen die Scheibe geschlagen worden sei, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Die Polizei wies diese Darstellung zurück. Die Klinik, in der die 22-Jährige behandelt wurde, hatte nach ihrem Tod in einem inzwischen gelöschten Post bei Instagram geschrieben, dass Amini bereits bei der Aufnahme am Dienstag hirntot gewesen sei.