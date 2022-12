Der ehemalige Marinesoldat Whelan war 2018 in Russland verhaftet und wegen angeblicher Spionage verurteilt worden. Am Donnerstag waren die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner und der in den USA inhaftierte russische Waffenhändler Wiktor But im Zuge eines Austauschs auf dem Flughafen von Abu Dhabi an Delegationen ihrer Heimatländer übergeben worden.

»Es ging nicht darum, dass wir uns zwischen Brittney Griner und Paul Whelan entscheiden mussten«, sagte Price. Es sei vielmehr darum gegangen, lieber einen als keinen Gefangenen freizubekommen. Die Russen hätten die Vorschläge der USA zur Freilassung Whelans blockiert.