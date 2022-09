Der beschuldigte Banker ist Spender der Tories

Fullbrook hatte vor seinem Engagement für Truss bei dem Unternehmen C|T Group gearbeitet, einer Firma für politische Lobbyarbeit. In dem US-Verfahren trete er lediglich als Zeuge auf und arbeite »vollständig und freiwillig mit den US-Behörden zusammen«, so Fullbrook in einer Erklärung zu dem Vorgang.