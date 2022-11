Beispiel New York FBI-Direktor »sehr besorgt« über chinesische »Polizeistationen« in den USA

In Großstädten in aller Welt soll China unerlaubt »Polizeibüros« betreiben – auch in New York. Nun hat sich der FBI-Chef empört über das Vorgehen Pekings gezeigt: »Für mich ist es ungeheuerlich.«