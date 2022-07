Die Sicherheitsbehörden in den USA und Großbritannien sehen die Wirtschaft und nationale Sicherheit ihrer Länder offenbar zunehmend durch China bedroht. In einer ersten gemeinsamen Erklärung am Mittwoch zeigten sich die Chefs des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 und des US-amerikanischen Gegenstücks FBI, Ken McCallum und Christopher Wray, über die Zunahme potenziell schädlicher chinesischer Aktivitäten alarmiert.