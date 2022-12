SPIEGEL: Frau Abrahams, in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Femizide in Südafrika zurückgegangen, doch laut neuester Polizeistatistik steigt sie aktuell wieder an. Woran liegt das?

Abrahams: Es gab auch einen Anstieg von Tötungsdelikten an Männern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass beides zusammenhängt. Wir können es noch nicht genau erklären. Es gibt aber einige Hinweise darauf, dass es mit laxeren Waffenkontrollen zu tun haben könnte. Wir wissen, dass Alkohol eine Rolle spielen kann. Aber es ist so oder so frustrierend: Wir Expertinnen dachten, dass wir endlich mal eine Erfolgsgeschichte erzählen können, dass die Morde an Frauen kontinuierlich zurückgehen. Die neueren Statistiken sind ein herber Rückschlag.