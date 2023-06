Wladimir Putin, Präsident Russland:

»Wir werden nicht zulassen, dass sich (ein Bürgerkrieg) wiederholt. Wir werden unser Volk und unsere Staatlichkeit vor jeder Bedrohung schützen, auch vor Verrat von innen. Was wir jetzt erleben, ist Verrat. Unangemessene Ambitionen und persönliche Interessen führen zu Verrat, Staatsverrat und Verrat am eigenen Volk und an der gemeinsamen Sache, für die die Wagner-Kämpfer und Kommandeure zusammen mit anderen unserer Einheiten und Brigaden gekämpft haben und gestorben sind.«