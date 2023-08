Nach der Festnahme der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut hat der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Medienschaffenden von beruflichen wie privaten Reisen in die Türkei abgeraten. Die vorübergehende Festnahme von Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut bei ihrer Einreise in die Türkei im August zeige erneut, dass »die Erdogan-Autokratie ihre Kritiker als militante Staatsfeinde betrachtet und verfolgt, wenn sie die Möglichkeit dazu hat«. DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall betonte dies in einer Mitteilung am Montag. Wenn selbst die parlamentarische Immunität einer Abgeordneten nicht vor einer Festnahme schütze, sei die Gefahr für Journalistinnen und Journalisten umso größer.