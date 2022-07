So sieht es nach dem Waldbrand aus: Der Campingplatz direkt neben Europas größter Wanderdüne, der Dune du Pilat an der französischen Atlantikküste, wurde komplett zerstört - wie vier weitere Zeltplätze in der Region Gironde.

Leo Klimm, DER SPIEGEL: »Die Campingplätze sind verheert, das ist die völlige Verwüstung. Da liegen die Gasflaschen, mit denen auf Campingplätzen hantiert und gekocht wird, wild herum. Zum Teil sind sie explodiert. Die Zelte sind zusammengeschmolzen, soweit sie noch erkennbar sind. Die Hütten, die ja zum Teil auch vermietet werden, sind auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Bars… Und da herrscht dann eine Stille, die das Gespenstische, Apokalyptische noch unterstreicht. Und diese Stille wird nur untermalt von eben diesem Knistern der Flammen.«

Die Feuerwehr war überlastet und musste sich entscheiden: Um den Küstenort La-Teste-du-Buche zu retten, überließ sie die die Campingplätze notgedrungen den Flammen. Die Urlauber waren Tage zuvor evakuiert worden und sind seit Montag größtenteils abgereist. Verletzt wurde niemand. Eine Fläche von 19.300 Hektar, etwa doppelt so groß wie Paris, wurde bei den zwei Großbränden an der französischen Atlantikküste zerstört. Das eine Feuer wurde offenbar von einem in Brand geratenen Lieferwagen ausgelöst, bei dem anderen gehen die Ermittler weiter von Brandstiftung aus. Immerhin: Seit Mittwoch können die Einsatzkräfte ein wenig aufatmen, die Temperaturen sind unter die 40-Grad-Marke gesunken.

Leo Klimm, DER SPIEGEL: »Wir müssen jetzt mit Tageshöchsttemperaturen von etwas mehr als 30 Grad rechnen, das ist auch ausreichend. Und vor allem ist es ein bisschen bewölkt, und die Luftfeuchtigkeit hat laut der Experten etwas zugenommen. In der vergangenen Nacht hat das Feuer in La Teste-de-Buch, wo ich bin, nicht mehr so viel hinzugewonnen. Also, es ist noch nicht völlig unter Kontrolle, aber im Moment sind die Feuerwehrleute etwas optimistischer.«

Der französische Landwirtschaftsminister Marc Fesneau hat angekündigt, in neue Feuerlöschflugzeuge und die Wiederaufforstung zu investieren.