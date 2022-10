Die Serie wird in einem Dorf etwa 30 Minuten von Nairobi entfernt gedreht, es gibt einen Friseursalon, in dem Haare geflochten werden, eine Bar mit Billardtisch, Szenen aus dem täglichen Leben. Es gibt nicht: Bürgerkriege, brutale Rebellen mit Sonnenbrillen und Sturmgewehren, weiße Retter – also nicht das Hollywood-Afrika. Während in der Kulissenbar gerade eine Szene gedreht wird, in der sich zwei Frauen über die Raffgier eines Pastors streiten, üben die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler ihren Text in der Landessprache Kiswahili.

120 Menschen sind an der Produktion beteiligt, jeder Handgriff sitzt, die Abläufe sind perfekt eingeübt. »Wir haben uns sehr professionalisiert, und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten mittlerweile ganz andere Standards«, sagt Gibson Mithaa. Noch vor zehn Jahren liefen auf den großen Fernsehsendern schlecht synchronisierte mexikanische Telenovelas, heute vergleichsweise hochwertig produzierte Serien »made in Kenya«. Gibson Mithaa und sein Team drehen sechs Tage pro Woche, ununterbrochen seit drei Jahren, von sechs Uhr morgens bis in den späten Nachmittag.