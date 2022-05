Bis zu dieser Straße soll künftig das Nato-Gebiet reichen – wir sind unterwegs an der finnisch-russischen Grenze in Südkarelien. Der Wald auf der rechten Seite ist bereits russisches Grenzgebiet. Gelbe Tafeln am Wegesrand markieren die Sperrzone – hier darf kein Unbefugter mehr weiter. Noch nicht mal auf einem Ponyhof.

Wir treffen Sirkku Korhonen. Die Entwicklungsingenieurin wohnt mit ihrer vierköpfigen Familie hier in ländlicher Idylle, nebenbei betreibt sie einen Reiterhof. Ihr Grundstück liegt direkt im Sperrgebiet – die Grenzzone verläuft mitten durch ihren Hof.

Sirkku Korhonen, Grenzanwohnerin

»Hier fängt die Grenzzone an. Unser Haus ist also ein paar Meter entfernt davon Gut, dass das Haus selbst nicht in der Sperrzone ist, sonst wäre es zum Beispiel schwierig, Gäste einzuladen. Die eigentliche Grenze seht ihr direkt dort hinter unserem Feld, wo die Bäume sind. Die Papierfabrik dort hinten ist schon auf russischer Seite.«

Reporterin

»Wie fühlt es sich denn hier an in dieser neuen Lage?«

Sirkku Korhonen, Grenzanwohnerin

»Man muss schon sagen, dass es irgendwie merkwürdig ist. Früher hat man gar nicht darüber nachgedacht, wie nahe man an der Grenze ist. Das ist jetzt anders. Und der Grenzschutz ist sehr viel aktiver geworden.«

Früher konnte Sirkku über die Grundstückeigene Grenzzone gehen, wann immer sie wollte – heute muss sie den Gassigang mit Hund Vieno beim Grenzposten ankündigen. Willkommen in der neuen Realität.

Wir sind im äußersten Südosten Finnlands zur viel zitierten Zeitenwende unterwegs. Denn mit der Entscheidung zum Nato-Beitritt nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine wird sich dieses Grenzgebiet – und das Leben für die Menschen hier ändern. Wird es dadurch sicherer – oder unsicherer? In Lappeenranta, dem 72.000-Einwohner großen Verwaltungssitz der Region, hat jeder dazu eine Meinung.

Reporterin

»Was hältst du vom Nato-Beitritt?«

Einwohnerin Lappeenranta

»Nun, meine Gefühle sind etwas gespalten. Ich schätze in Finnlands Geschichte gerade die Neutralität, das fand ich eine gute Tradition. Aber in der jetzigen Weltlage war das sicher die richtige Entscheidung. Ich musste meine eigene Meinung da revidieren. «

Einwohner Lappeenranta

»Besser ist es so. Denn wir wissen: Russland ist Russland. Denen hat man eigentlich nie vertrauen können. Sie sind nun mal unser Grenznachbar, dafür kann man nichts, und deshalb ist es besser, wenn wir Europäer vereint sind.«

Einwohnerin Lappeenranta

»Ich fühle mich jetzt erleichtert. Ich habe mir riesige Sorgen gemacht. Ich konnte schon gar nicht schlafen, so sehr kreisten die Gedanken immer um diese Situation, darum, was jetzt vielleicht passieren wird.

Ich bin selbst nach dem Krieg geboren, aber habe immer die Geschichten von meiner Oma und Mutter gehört, mein Onkel kämpfte auch hier in Syväri. Das hinterlässt Spuren. Man bekommt immer Angst, wenn man nur das Wort »Krieg« hört.«

Reporterin

»Was bereitet dir am meisten Sorge?«

»Naja, der Angriff auf die Ukraine passierte ja quasi über Nacht, ohne irgendwelche Vorwarnungen. Und wir haben ja nun an der Grenze gar keine Barrieren. Also wenn der Nachbar kommt, dann sind wir mit Imatra die ersten Orte, die dran sind. Aber das sind natürlich solche Drohszenarien, da darf man nicht zu viel drüber nachdenken geschweige denn Angst haben. Aber umso besser, wenn wir mehr Unterstützung bekommen. «

Vor 10 Jahren waren nur etwa 14 Prozent der Finnen für einen Nato-Beitritt, ganze 65 Prozent strikt dagegen. Umfragen im März 2022 kehrten die Zahlenkolonnen um: 60 Prozent der Menschen waren für den Beitritt, 19 % dagegen. Je länger der Krieg in der Ukraine anhielt, desto mehr wuchs der Zuspruch –, bis es dann zur endgültigen Entscheidung kam.



Im beschaulichen Lappeenranta geht es aber nicht nur um große Politik und Bündnisfragen. Die Nachbarbeziehungen sind in einer Grenzstadt normaler Teil des alltäglichen Lebens – oder waren es, bis vor Kurzem.

Die Sorge, wie es mit einer gelebten Nachbarschaft weitergeht, ist hier besonders zu spüren: Ein Besuch bei der finnisch-russischen Gesellschaft. Hier treffen wir Tanja Karppinen, die Vorsitzende des Vereins. Der Verein organisiert seit Jahrzehnten Reisen, Zusammentreffen, Kulturveranstaltungen mit Partnerstädten in Russland. Jetzt liegt alles auf Eis.

Tanja Karppinen, Vorsitzende Finnisch-Russische Gesellschaft

»Unser Flaggschiff-Event ist eine Fahrradtour von Lappeenranta nach Wiborg. Die fällt flach. Es ist einfach traurig. Während der Coronazeit war es schon schwer – und wir sahen gerade einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Und der war mit Russlands Angriff auf die Ukraine dann weg. Da mussten wir alle Beziehungen und Zusammenarbeit beenden.«



Tatjana Tikka gehört zu der russischsprachigen Minderheit in der Stadt. Sie lebt seit 18 Jahren in Finnland, ist hier verheiratet und hat drei Kinder. Seit dem Ukraine-Krieg kippte die Stimmung in der Stadt merklich – auch gegen die Mitbürger mit russischen Wurzeln.

Tatjana Tikka, Fotografin

»Es gab da einiges an Hasskommentare, vor allem gerade in den sozialen Medien wurden wir Russen beschimpft. So auf der Straße habe ich es persönlich nicht erlebt, aber ich hatte schon irgendwie Angst, in der Öffentlichkeit Russisch zu sprechen. «

Sie hofft, dass sich die Menschen mit der Zeit etwas beruhigen.

Tatjana Tikka, Fotografin

»Immerhin geht ja von uns Russen hier keine Gefahr aus. Wir schwenken hier keine Z-Flaggen oder sagen, dass der Krieg und Putin toll sind, so ist es ja nicht. Vielleicht haben die Menschen das inzwischen verstanden. Aber klar ist: Alle wir Russen, egal wo wir leben, werden irgendwie durch diesen Krieg abgestempelt.«



Die 1340 Kilometer lange Grenze zu Russland wird beim erwarteten Bündniseintritt neue Nato-Außengrenze. Grenzübergänge reichen von Süden bis hoch in den Norden Lapplands. Einer der wichtigsten Grenzkontrollpunkte ist im südkarelischen Nuijamaa, etwa 170 Kilometer von St. Petersburg entfernt.

Hier überquerten mehrere Millionen Fahrzeuge und Menschen jährlich die Grenze. Nun ist es hier ruhig, sehr ruhig. Erst legten die Coronamaßnahmen den Grenzverkehr lahm, dann kam der Ukraine-Krieg. Um etwa 95 Prozent ist der Grenzverkehr eingebrochen. Das finnische Auswärtige Amt rät seit Kriegsbeginn von Reisen nach Russland ab. Für Russen, die nach Finnland wollen, gilt momentan ein Einreiseverbot – aber es gibt Ausnahmen.

Petri Kurkinen, Grenzschutz Nuijamaa

»Einreisen darf, wer eine doppelte Staatsbürgerschaft hat, eine Aufenthaltsgenehmigung oder eine Immobilie in Finnland besitzt - oder einen sehr guten persönlichen Grund aufweisen kann.«

Ein einziger Linienbus fährt noch mehr oder minder regelmäßig zwischen St. Petersburg und Lappeenranta. Die heutigen Grenzgänger mit Ausnahmeregelung sind Russen, die in Lappeenranta arbeiten oder studieren– oder privilegierte Touristen:

Reporterin

»Wie empfindest du die jetzige Situation an der Grenze?«

Krankenschwester

»Es ist einfach ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, was ich zu der Lage sagen soll.«

Student

»Es macht mir schon Angst. Ich wusste erst nicht, was mit meinem Studium hier in Lappeenranta passiert. Das war ein Problem, es hat mir große Sorgen bereitet. Im Moment klappt es aber. Ich hoffe nur, dass das alles bald endet. «

Reporterin

»Wie schwierig ist es jetzt mit dem Hin- und Herreisen?«

Tourist

»Für mich macht es keinen Unterschied. Ich habe einen niederländischen und einen russischen Pass. Gut, es gibt keine Flüge oder Züge, aber der Bus fährt noch. (tonschnitt) Ich besuche hier Freunde und von Lappeenranta aus gibt es billige Flüge nach Mailand – also für mich passt es prima.«

Verwaist ist auch der Grenz-Bahnhof in Vainikkala . Hier hielten mehrmals am Tag der Tolstoi-Zug aus Moskau sowie der Allegro-Zug aus St. Petersburg. Seit Ende März ist das vorbei, der Personenzugverkehr eingestellt. Entsprechend wenig Kundschaft im einzigen Restaurant im Ort – dem "Ukko-Pekka". Seit 25 Jahren betreibt Familie Laihia ihr Café-Restaurant mit angeschlossenem Minimarkt. Mutter Margarita stammt ursprünglich aus St. Petersburg, sie ist Inhaberin des Ladens, ihr Sohn Ville ist für die berühmten Pizzen zuständig.



Ville Laihia, Restaurantbetreiber

»Es war schon zur Coronazeit chaotisch. Da saßen wir schon oft abends mit der Familie zusammen und überlegten, wie es weiter geht. Jetzt sind wir schon wieder am selben Punkt gelandet. Wir müssen jetzt beobachten, was in der Welt passiert – und dann schauen wir weiter.«

Margarita Laihia, Restaurantinhaberin

»Ja, genau. Ich dachte immer, es geht nicht schlimmer als Corona. Aber das hier ist noch schlimmer. «

Jari Laihia, Vater

»So ist es.«

Margarita Laihia, Restaurantinhaberin

»Wir hoffen nur, dass hier kein Eiserner Vorhang fällt für die nächsten zehn Jahre.«

Allein die Zugreisenden aus St. Petersburg und Moskau brachten 65 Prozent des Umsatzes. Zum Glück gibt es noch eine Großbaustelle nebenan, die Arbeiter kommen gerne her zum Mittagessen – und auch der Grenzschutz schaut vorbei auf einen Kaffee oder ein Eis. Früher hatte Familie Laihia noch zwei weitere Angestellte, heute schmeißen Mutter und Sohn den Laden zu zweit. Wie lange noch – muss man sehen:

Margarita Laihia, Restaurantinhaberin

»Sollte es weiterhin so ruhig sein, dann können wir es uns nicht mehr leisten, geöffnet zu bleiben. Das wäre richtig schlimm, denn es gibt sonst nichts hier in Vainikkala. Wir sind die einzigen Dienstleister, wir haben hier das kleine Geschäft und das Restaurant – der nächste Laden ist dann 30 Kilometer weiter weg in Lappeenranta.«

Jari Laihia, Unternehmer

»Ich betreibe selbst noch eine Baufirma, die vom Zugverkehr abhängig ist. Auch da gibt es viele Fragezeichen. Wenn auch die Frachtzüge nicht mehr über die Grenze verkehren dürfen, dann werden unsere Dienstleistungen nicht mehr gebraucht. Also, es ist alles sehr unsicher gerade. Bleibt abzuwarten.«

Wie geht die Grenzregion wirtschaftlich damit um, wenn die Grenzen dicht sind? Allein der russische Tourismus brachte laut offizieller Statistik eine Million Euro pro Tag nach Südkarelien – das muss kompensiert werden. Die Region setzt auf starke Holz- und Metallindustrie – und Zukunftsforschung – wie der Finanzdirektor der Stadt, Jari Iskanius, uns versichert:

Jari Iskanius, Finanzdirektor Stadt Lappeenranta

»Wir haben eine renommierte internationale Universität, wo viel Forschung zu Green Tech und Clean Tech gemacht wird. Und die können wir in dieser Situation gut einsetzen. Denn die Lage bedeutet auch, dass wir gezwungen sind, schneller als geplant CO2-neutral zu werden und die Klimaziele einzuhalten. Jetzt müssen wir diese Möglichkeiten nur ausnutzen. «

Das wird eventuell schneller gehen müssen als gedacht: Denn seit dem vergangenen Wochenende liefert Gazprom kein Erdgas mehr an Finnland. Die Knotenstelle für russische Gaslieferungen lag hier in Räikkölä bei Imatra: Durch die Anlage des finnischen Gaskonzerns Gasum wurde russisches Gas nach ganz Finnland geliefert. Jetzt wurde der Hahn zugedreht, ein kleiner Denkzettel für den Nato-Beitritt, so vermutet man hier. Die Anlage liegt nur einen Kilometer von dem Haus und Reithof von Sirkku Korhonen entfernt, an dem unsere Reise begonnen hat.

Von der Zeitenwende ist hier auf erstem Blick nichts zu spüren, eigentlich herrscht noch die gewohnte Idylle. Etwas mulmig ist Familie Korhonen aber schon damit zumute, dass die Grenzschilder auf ihrem Grundstück womöglich mal die Nato-Außengrenze markieren.

Sirkku Korhonen, Grenzanwohnerin

»Erst war der Gedanke etwas beängstigend. Ob das nicht noch mehr Unsicherheit bringt? Aber jetzt muss man sagen, nach all dem was passiert ist, ist es die einzig richtige Alternative. Ich weiß nicht, ob wir sicherer sein werden als früher, bislang waren wir ja auch sicher. Aber nun ist es anders – und wer weiß, was da noch kommen wird. Vielleicht wird sich das Leben hier an der Grenze ändern – ich hoffe es aber nicht. Denn wir haben hier immer gerne gelebt – und sicher.«

Nach knapp 80 Jahren Neutralität müssen sich die Menschen hier im Grenzgebiet an eine neue Wirklichkeit gewöhnen. Leicht wird es nicht sein.