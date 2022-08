Die allabendliche Show jeden Abend um 18 Uhr ist bei den Touristen äußerst beliebt: Am Fluss Imatrankoski wird der Staudamm geöffnet – und dazu wird Musik gespielt. Seit JüngstemNeuestem mit einer unüberhörbaren deutlichen Klang-Botschaft an die zahlreichen Besucher aus Russland.

Youtube/Imatran kaupunki

Die Stadt Imatra hat dieses Video hochgeladen: Auf Bildern der allabendlich stattfinden Stromschnellen-Show am Staudamm des Flusses Imatrankoski erklingt die ukrainische Nationalhymne. Als Solidaritätsbekundung an die Ukrainer und als Protest gegen den russischen Angriffskrieg. Jeden Abend um Punkt 18 Uhr strömen Touristen zu der Brücke, um sich das An der Brücke sammeln sich jeden Abend um Punkt 18 Uhr Touristen, um sich das Naturspektakel anzusehen. Seit Neustem kommen auch wieder Darunter auch seit Neuestem wieder russische TouristenBesucher, die mit einem Touristenvisum und einem ausreichenden Grund nach Finnland einreisen dürfen.

Das findet die Mehrheit der Finnen laut aktuellen Umfragen nicht gut – 58% der Befragten sind für eine Beschränkung der Touristenvisa, nur 24 Prozent sind gegen eine Beschränkung. »Putin ist nicht Russland. IHR seid Russland« - das ist die Botschaft an viele Russinnen und Russen in der Region, geteilt über soziale Medien.

Imatra liegt direkt an der russischen Grenze, hier in Südkarelien ist der Reiseverkehr aus dem Nachbarland seit jeher wichtig für die seit je her ein wichtiger Teil auch für die örtliche Wirtschaft gewesen. Trotzdem wischt der Ort dem Putin-Regime nun musikalisch einen aus.

Doch auf den wirtschaftlichen Nutzen würden viele jetzt gern verzichten.

Normalerweise werden die Wasserspielewird das Naturspektakel, wie hier zu hören, mit Klängen aus der Karelia-Suite des finnischen Komponisten Jean Sibelius begleitet. Genau 16 Minuten lang dauert die beliebte Show am Staudamm.

Auf Twitter wird nun mit einiger Genugtuung geteilt, wie das Spielen der ukrainischen Nationalhymne international für Schlagzeilen sorgt.

Die Stadt Imatra hat angekündigt, die ukrainische Hymne an dieser Stelle bis Ende August zu spielen – dann ist die Touristensaison und die Zeit der abendlichen Showder jeden Abend stattfindenden Stromschnellen-Show ohnehin vorbei.