Mit ihren Freunden, zu denen etwa eine finnische Influencerin, eine Künstlerin und zwei Moderatorinnen zählen, sei sie nach der privaten Feier noch in zwei Bars weitergezogen. Sie verbringe ihre Freizeit genau wie andere Menschen in ihrem Alter. »Ich hoffe, dass das akzeptiert wird«, sagte Marin dem Sender Yle. »Wir leben in einer Demokratie.«