Die Nato steht kurz vor einer Erweiterung: Finnland wird am Dienstag neues Mitgliedsland des Militärbündnisses. »Morgen werden wir Finnland als 31. Mitglied begrüßen«, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Am Dienstagnachmittag werde die finnische Flagge am Nato-Hauptquartier in Brüssel gehisst. »Das ist wirklich ein historischer Tag.«