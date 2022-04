Finnlands Präsident Sauli Niinistö befindet sich nach einem Klinikaufenthalt nach eigenen Angaben auf dem Weg der Besserung. Der mit dem Coronavirus infizierte Staatschef war an einer Lungenentzündung erkrankt.

Niinistö war in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Präsidentenbüro hatte am Dienstag mitgeteilt, dass er wegen anhaltender Coronasymptome im Krankenhaus untersucht werde. Niinistös Befinden wurde zu dem Zeitpunkt als relativ gut beschrieben, er habe weiter aus der Distanz gearbeitet.

Krieg in Osteuropa: Finnland entscheidet »binnen Wochen« über Nato-Aufnahmeantrag

Die Erkrankung des Präsidenten fällt in eine Zeit, in der das Parlament einen möglichen Nato -Beitritt Finnlands diskutiert. Dies wäre ein Bruch in der politischen Tradition des Landes, das mit Russland eine 1300 Kilometer lange Grenze teilt.

Nato-Beitritt könnte bevorstehen

Bisher ist Finnland EU-, aber nicht Nato-Mitglied. Die militärische Neutralität des Landes hatte lange großen Rückhalt in der Bevölkerung, auch wenn die finnischen Streitkräfte regelmäßig an Nato-Manövern teilnehmen. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat sich die Zustimmung der Finnen zu einem Nato-Beitritt in Umfragen auf rund 60 Prozent verdoppelt.

Niinistö will am 18. Mai nach Schweden reisen, wo es auch um den Beitrittsplan gehen soll. Es wird erwartet, dass die beiden Länder ihre Entscheidung in enger Abstimmung miteinander treffen.