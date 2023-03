Der konservative Parlamentarier Ben Zyskowicz stand am Samstag an der Metro-Station Itäkeskus in der finnischen Hauptstadt, als ihn ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren beschimpfte und drohte, ihn zu töten. Mehrere finnische Medien berichteten über den Vorfall. Der Angreifer habe sich negativ über die geplante Nato-Mitgliedschaft Finnlands und das Judentum geäußert, wie Zyskowicz erklärte. Danach habe er ihn geschlagen. Es kam zu Handgreiflichkeiten, Zyskowicz stürzte zu Boden, wie seine Wahlhelfer auf Fotos festhielten. Die Bilder zeigen Zyskowicz am Boden, und Flugblätter, mutmaßlich für den finnischen Wahlkampf.