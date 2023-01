Die 22-Jährige studiert Forstwirtschaft in Helsinki, doch am vergangenen Wochenende zog sie in den Schnee – um gemeinsam mit etwa neun anderen die Abholzung eines Waldes im Norden Lapplands zu stoppen. In ganz Europa haben sich in den vergangenen Monaten junge Menschen auf Straßen gesetzt, oft auch an sie geklebt. Es geht ihnen um den Klimawandel und ein Ende der weltweiten Naturzerstörung durch den Menschen.