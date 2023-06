Neue Regierung in Helsinki Finnische Mitte-rechts-Parteien einigen sich auf Koalition

In Finnland nimmt ein Regierungsbündnis unter dem konservativen Wahlsieger Peter Orpo Konturen an. Orpos konservative Nationale Sammlungspartei hat sich mit der rechtspopulistischen Partei »Die Finnen«, der Schwedischen Volkspartei sowie den Christdemokraten auf ein Regierungsprogramm geeinigt, wie die Parteivorsitzenden am Donnerstagabend erklärten.