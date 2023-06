Das finnische Parlament hat den früheren Finanzminister Petteri Orpo zum neuen Ministerpräsidenten des nordischen EU-Landes gewählt. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Reichstag von Helsinki sprach sich am Dienstag bei einer Abstimmung wie erwartet für den 53 Jahre alten Vorsitzenden der konservativen Nationalen Sammlungspartei aus. Präsident Sauli Niinistö wollte ihn am Nachmittag offiziell zum neuen Regierungschef ernennen. Orpo tritt damit die Nachfolge der Sozialdemokratin Sanna Marin an, die seit Dezember 2019 finnische Ministerpräsidentin war.