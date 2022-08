Wie intensiv offenbar vermögende Russen den Transit über Finnland nutzten, zeigt laut Medienberichten ein Blick in die Garage des Hauptstadtflughafens Helsinki-Vantaa. Wie unter anderem die Nachrichtenagentur AFP berichtet, finden sich dort in einem Nobelbereich des Parkhauses zahlreiche in Russland angemeldete Luxusautos. Demnach stehen in dem Parkhaus Dutzende bis Hunderte Edelkarossen, darunter etwa exquisite Modelle der deutschen Hersteller Porsche, Mercedes-Benz, BMW und Audi.