Am Sonntag hat Sanna Marin die Wahl in Finnland verloren, ihre Sozialdemokraten sind künftig nur noch drittstärkste Kraft im Parlament. Nun kündigte die abgewählte Regierungschefin persönliche Konsequenzen an: Sie werde den Parteivorsitz abgeben, sagte Marin bei einer Pressekonferenz, über die finnische Medien berichteten . Zudem werde sie wahrscheinlich nicht Teil einer Regierung sein: Dass sie einen Ministerposten in einer etwaigen Koalition übernehme, halte sie »nicht für wahrscheinlich«.