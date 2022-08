Am Wochenende hatte sich Marin zu einem Video geäußert, das sie beim Tanzen in einem Klub mit dem Sänger Olavi Uusivirta zeigt. Über Spekulationen zu einem Kuss an den Hals sagte Marin bei einer Pressekonferenz, sie könne sich nicht erinnern, auf den Hals geküsst worden zu sein. Sie glaube, Uusivirta habe ihr etwas sagen wollen. »Ich glaube, dass diese Dinge zu meinem Privatleben zählen. Und ich werde sie nicht im Detail kommentieren.«