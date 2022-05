Türkische Blockade gegen Nato-Erweiterung Erdoğan benimmt sich wie ein Doppelagent

Ein Kommentar von Maximilian Popp

Der türkische Präsident versucht für sich herauszuholen, was herauszuholen ist. Sonst will er Finnland und Schweden die Aufnahme in die Nato verweigern. Das westliche Bündnis darf sich von ihm nicht erpressen lassen.