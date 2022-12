Zwar sind bereits mehrere Politikerinnen in Regierungsämtern in Elternzeit gegangen – aber Kaikkonen ist in Finnland einer der ersten Männer im Ministeramt, der sich diese Zeit nimmt. Pionier war der damalige Regierungschef Paavo Lipponen, der sich während seiner Amtszeit in den späten 1990er-Jahren zweimal einige Tage Elternzeit nahm.

Schweden und Finnland hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mit ihrer jahrzehntelangen Tradition der militärischen Bündnisneutralität gebrochen und im Mai einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt. Jedes der 30 Nato-Mitgliedsländer muss den Beitritt ratifizieren. Nur die Zustimmung von Ungarn und der Türkei stehen noch aus.