Der konservative finnische Politiker Petteri Orpo strebt nach seinem Wahlsieg die Bildung einer Mitte-rechts-Koalition an. Er werde darüber mit der rechtspopulistischen Partei »Die Finnen«, der Schwedischen Volkspartei und den Christdemokraten verhandeln, gab der 53-Jährige in Helsinki bekannt. Beginnen sollen die Verhandlungen am kommenden Dienstag. Orpo hofft, bis Juni eine Regierung bilden zu können.